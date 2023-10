Situație șocanta in Maramureș! Un barbat, in varsta de 54 de ani, a fost jefuit fara mila imediat dupa ce și-a pierdut viața intr-un accident rutier infiorator. Totul s-a intamplat in localitatea Sapanța. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a intamplat totul, dar și cine sunt vinovații.