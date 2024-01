Un bărbat a convins mai mulți copii să trimită mesaje teroriste. Amenințările cu bombă, trimise pe mailul unor instituții Un barbat din județul Timiș este cercetat de procurorii DIICOT ca i-ar fi convins pe mai mulți minori sa trimita pe adresele unor istituții din capitala alerte cu mesaje teroriste, de amenințare cu bomba. Anchetatorii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate au facut percheziții la mai multe locuințe din Timiș. „Din probatoriul administrat […] The post Un barbat a convins mai mulți copii sa trimita mesaje teroriste. Amenințarile cu bomba, trimise pe mailul unor instituții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a facut miercuri perchezitii la locuinta unui barbat din Timisoara care a trimis amenintari cu bomba unor institutii din Capitala sau a determinat mai multe persoane, printre care si copii, sa transmita astfel de amenintari, relateaza News.ro.

- Judecatoria Ploiești a admis luni cererea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova și a dispus ”prelungirea masurii preventive a arestului preventiv fața de inculpatul Dinicu Cornel, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru…

- Marian Claudiu Balan, un cunoscut profesor de matematica din Valcea, a disparut brusc. Anchetatorii sunt de parere insa ca barbatul a fost ucis chiar de soția sa și de cei doi copii minori. Dispariția lui Marian Claudiu Balan a fost sesizata la poliție chiar de verișoara lui, care a declarat ca barbatul…

- Prof. univ. dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si a Copilului „Alessandrescu – Rusescu” Bucuresti, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca la compartimentul de primiri urgente al Institutului ajung tot mai multi copii cu viroze respiratorii,…

- Policlinica Baneasa Regina Maria (strada Ion Ionescu de la Brad) ne anunța, cu multa emfaza, ca medicii care profeseaza aici sunt la dispoziția pacienților. Nimic de reproșat. Totuși, calitatea personalului de la recepție, care reprezinta cartea de vizita a Policlinicii Regina Maria, lasa mult de dorit.…

- Europa se pregateste pentru cea mai frumoasa, dar si cea mai periculoasa perioada a anului. Targurile de Craciun din marile orase, risca sa devina tinta atacurilor teroriste. De aceea oficialii europeni vor pune la dispozitia statelor membre 30 de milioane de euro pentru a spori securitatea, mai ales…

- Doua minore in varsta de 10, respectiv 15 ani, au fost violate de un barbat pe care l-au cunoscut in Gara de Nord din Capitala. Ambele au fost ademenite de barbat intr-un hotel. A fost prins dupa 5 cinci luni de la primul viol, in București. Aflata intr-o gara din Capitala, fetița de 10 ani […] The…