Barbatul a fost prins de doua persoane care l-au observat si a fost predat politistilor, potrivit News.ro.

Luni noapte, in jurul orei 22.00, el a aruncat un cocktail Molotov in curtea sediului PSD Vrancea din Focsani. Apoi, atacatorul a fugit, dar a fost prins de catre doi barbati care se aflau la o terasa in apropiere.

El a fost predat politistilor care l-au dus la audieri.

In urma incidentului a ars vegetatia din curtea PSD Vrancea pe o suprafata de cativa metri patrati.

Barbatul suspectat ca a vrut sa incendieze sediul PSD Vrancea are 47 de ani si este din Golesti.…