Un bărbat a accesat o platformă de vaccinare și a eliberat adeverințe false de vaccinare. Mascații au descins la domiciliul lui Percheziții in Cluj dupa ce polițiștii au aflat ca un barbat ar fi accesat registrul electronic de evidența a vaccinarilor al unui centru din județul Alba și ar fi eliberat, mai multe adeverințe care atestau, in fals, vaccinarea la acel centru de vaccinare, a mai multor persoane. Niciuna insa nu se vaccinase la acel centru. […] The post Un barbat a accesat o platforma de vaccinare și a eliberat adeverințe false de vaccinare. Mascații au descins la domiciliul lui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic colaborator de la centrul de vaccinare din orașul Ocna Mureș a fost adus joi la sediul IPJ Alba. Reamintim faptul ca polițiștii din Alba au efectuat joi dimineața doua percheziții domiciliare in județul Cluj, la persoane banuite ca ar fi eliberat adeverințe care atestau, in fals, vaccinarea…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba efectueaza joi doua perchezitii domiciliare in judetul Cluj, la persoane banuite de fals informatic, care ar fi accesat o platforma nationala de evidenta a vaccinarilor si ar…

- Politisti din Alba efectueaza joi dimineata perchezitii domiciliare in judetul Cluj la persoane banuite de fals informatic, respectiv de eliberarea unor adeverinte de vaccinare false.Potrivit IPJ Alba, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Certificatul digital Covid va putea fi eliberat de la 1 iulie. Guvernul a adoptat, marți, o OUG care reglementeaza eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital privind Covid, pentru libera circulație in UE pe durata pandemiei de Covid-19. Acesta va fi eliberat de la 1 iulie. Premierul…

- Un barbat a fost ranit, vineri, in Capitala, dupa ce o bucata de șina a strapuns podeaua unui tramvai aflat in mers. Incidentul a avut loc pe strada Nerva Traian, cand o bucata de șina, de la calea de rulare a tramvaiului, s-a rupt și a patruns prin podeaua unui vagon. Un barbat, de 54 […] The post…

- Un barbat din Valcea a fost reținut de polițiști dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID-19 false, care erau folosite pentru calatoriile in afara țarii. Politistii din Bucuresti au facut doua perchezitii in județul Valcea, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic…

- Polițiștii au efectuat 34 de percheziții, la persoane din județele Alba, Cluj și Brașov, banuite de trafic de droguri. Au fost descoperite substanțe interzise și 100.000 de lei, susceptibili a proveni din traficul de droguri. “Din cercetari a rezultat ca acestea ar fi procurat, deținut, transportat…

- Procurorii si politistii fac, miercuri dimineața, perchezitii intr-un dosar care vizeaza 25 de agenți din Sibiu suspectati de fapte de coruptie. “Astazi, 19 mai 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Structura…