Potrivit presei belgiene, baiatul, pe nume Raul ar fi fost batut groaznic pe 31 ianuarie a.c., in jurul orei 4.00, de concubinul mamei, Nicu C. (34 ani), pana a murit in chinuri groaznice. Ulterior, cei doi au bagat apoi trupul intr-o geanta sport in care au bagat și bolovani și pe care apoi au aruncat-o intr-un lac. Scenele de groaza s-au petrecut in prezența surorii baiatului in varsta de 12 ani, care este martor-cheie in ancheta. Familia criminala provenea din Romania și nu era inregistrata in Belgia, iar cei doi asasini ar fi lucrat intr-o fabrica de carne din Flandra de Vest. Anchetatorii…