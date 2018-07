Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va evolua in Grupa D, la Brest, cu reprezentativele Norvegiei, Germaniei si Cehiei, la turneul final al Campionatului European din 2018, din Franta, potrivit tragerii la sorti de marti, de la Paris. In celelalte grupe se vor confrunta: Danemarca, Serbia, Suedia,…

- Romania face parte din Grupa D, alaturi de puternica selectionata a Norvegiei, Germania si Cehia. Meciurile acestei grupe se vor juca la Brest, in extremitatea vestica a coastelor Bretaniei. De remarcat ca Norvegia este castigatoarea ultimelor doua editii a Campionatului European, in 2014 si 2016,…

- Echipa nationala a Romaniei a urcat doua pozitii si ocupa locul 30, cu 782 de puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii joi, titreaza News.ro. Romania a castigat ambele partide amicale disputate in aceasta luna, 3-2 cu Chile si 2-0 cu Finlanda. Ierarhia este condusa in continuare de Germania…

- Opozitia Spaniei fata de independenta Kosovo dateaza din 2008, cand Madridul a decis sa nu recunoasca separarea fostei provincii sarbe, din cauza temerilor ca ar putea alimenta separatismul in regiunile basca si catalana.Problema a devenit si mai acuta dupa referendumul din octombrie trecut…

- Campionatul European de minifotbal 2018. Grupa Romaniei. La sediul Federației Ucrainene de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Campionatului European de Minifotbal 2018, turneu final ce va avea loc intre 12 și 18 august la Kiev. Datorita coeficientului EMF foarte bun obținut grație celor…

- In 2018, Romania a fost reprezentata la Eurovision de trupa The Humans, cu melodia "Goodbye", dar nu s-a calificat in finala. Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 a adus pe scena din Lisabona reprezentantii celor 43 de tari inscrise in competitie: Albania, Armenia, Australia,…

- Romaniei in Portugalia și TVR pentru reprezentanții noștri la Eurovision. Petrecerea a avut loc in gradina impunatoare a sediului reprezentanței diplomatice, unde invitații au avut ocazia sa-i cunoasca pe membrii trupei The Humans, reprezentanții noștri la Eurovision. „Va urez bun venit – Acasa la…