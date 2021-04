Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse l-au arestat vineri pe Ivan Pavlov, un avocat care apara organizatii ale opozantului politic incarcerat Aleksei Navalnii si care se ocupa de mai multe cazuri de spionaj, a anuntat vineri echipa acestuia intr-un mesaj postat pe Telegram, potrivit AFP si Reuters.

- Evenimentele din Rusia au luat o noua turnura dupa ce Ivan Pavlov, avocatul lui Alexei Navalnii, a fost bagat la inchisoare! El reprezinta organizatiile opozantului lui Putin. Avocatul a fost arestat vineri intr-un hotel din Moscova de catre Serviciul federal de securitate (FSB), au anuntat colegii…

- Proeminentul avocat rus Ivan Pavlov a fost arestat vineri intr-un hotel din Moscova de catre Serviciul federal de securitate (FSB), au anuntat colegii sai din ONG-ul Komanda 29 (Echipa 29), care reprezinta si organizatiile opozantului Aleksei Navalnii vizate de interzicerea activitatilor in urma…

- Unul dintre colaboratorii apropiati ai opozantului rus Aleksei Navalnii - incarcerat in prezent intr-o colonie de munca - a acuzat luni autoritatile ruse ca i-au arestat tatal in weekend intr-o tentativa de a pune presiune asupra sa, dupa ce a anuntat organizarea unei noi manifestatii antiguvernamentale,…

- Autoritatile din Rusia dau in judecata cinci platforme de socializare, pentru ca nu au sters postari care convocau copii sa participe la proteste ilegale, potrivit unui tribunal din Moscova, citat de agentia rusa de presa Interfax, transmite Reuters. Citește și: Marcel Ciolacu profețește:…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a ajuns intr-o colonie penitenciara la circa 100 de km de Moscova, transmite duminica agentia RIA, preluata de Reuters, citand ca sursa o comisie publica de aparare a drepturilor detinutilor, noteaza Agerpres. Avocatul lui Navalnii, Lonid Volkov, afirmase ceva mai…

- Aleksei Navalnii a aparut marți dimineața in fața unui judecator din Moscova, care va decide daca va comuta o pedeapsa mai veche de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare in una cu executare. Mai mulți susținatori ai opozantului rus au fost arestați in fața tribunalului, scrie The Moscow Times. Politia…

- Omul de afaceri rus Arkady Rotenberg a declarat sâmbata ca deține un imens palat în sudul Rusiei, pe care criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi l-a legat de președintele Vladimir Putin, relateaza Reuters.Navalnîi și fundația sa anticorupție au publicat un videoclip în…