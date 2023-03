Un avion TAROM a ratat aterizarea la Oradea. Aeronava a ajuns la Cluj. Cauza incidentului Un avion TAROM decolat din București catre Oradea a ratat aterizarea la destinație. Din datele oferite de presa din vestul țarii, incidentul ar avea la baza o decizie de neințeles luata de comandantul aeronavei. Emoții pentru pasagerii unui avion TAROM. Aeronava a ratat aterizarea la Oradea și a ajuns la Cluj-Napoca Din primele informații, e vorba de o aeronava TAROM Boeing 737. La bordul ei se aflau 79 de pasageri imbarcați de la București cu destinația Oradea. Potrivit eBihoreanul.ro , responsabil de aceasta deviere a fost comandantul avionului. Acesta ar fi luat o decizie fara sa țina seama… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava Tarom a ratat miercuri seara aterizarea la Oradea din cauza vremii si a fost deviata spre Cluj.Este vorba despre aeronava Tarom Bucuresti - Oradea (RO627) in care se aflau 79 de pasageri. Avionul a aterizat la Cluj și oamenii vor fi duși cu autocarul la Oradea.

- Aeronava, inregistrata cu numarul N619SW, era implicata intr-o operațiune de stingerea unui incendiu de vegetație in Parcul Național Fitzgerald River.Boeing 737-300 a decolat de pe Aeroportul Regional Busselton (BQB), care se afla la peste 220 de kilometri (136 de mile) la sud de Perth, Australia, la…

- Mama micuței in varsta de un an și jumatate a declarat luni, 16 ianuarie, la Antena 3, ca fetița și-a recapatat vederea in proporție de suta la suta, dar „are sensibilitate la lumina”. O fetita de un an si jumatate si tatal sau au suferit arsuri corneene dupa ce au fost expusi la o lampa cu ultraviolete…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns sambata seara la Oradea, cu aeronava Tarom care a transportat zeci de oameni dinspre Bucuresti spre orasul de pe Crisul Repede, transmite Ebihoreanul.ro. Conform site-ului G4Media, Maia Sandu s-a aflat in concediu, intr-o vizita particulara. Desi…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns sambata seara la Oradea, cu o aeronava de linie Tarom care a transportat zeci de oameni dinspre București spre orașul de pe Crișul Repede, scrie Ebihoreanul.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a aterizat sambata seara la Oradea, cu o aeronava Tarom care a zburat dinspre București, informeaza publicatia locala Bihoreanul . Maia Sandu a iesit din aeroport si a urcat intr-una din cele doua mașini de culoare neagra care o așteptau in fața terminalului…

- Au fost comunicate, joi, primele doua decese din cauza gripei in Romania: o tanara de 25 de ani si de o femeie de 50 de ani, ambele din Bucuresti, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Au fost comunicate, joi, primele doua decese din cauza gripei in Romania. Este vorba de o tanara de 25 de ani și de o femeie de 50 de ani, ambele din București, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele…