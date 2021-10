Stiri pe aceeasi tema

- Un avion IL-410 s-a prabusit duminica in apropierea unei localitati din regiunea Tatarstan, 19 persoane pierzandu-si viata, iar alte trei fiind ranite, informeaza agentia de stiri Interfax care citeaza o sursa, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta a confirmat…

- Trei barbați din regiunea rusa Orenburg au fost retinuti dupa ce au vandut alcool contrafacut, care a provocat moartea a 17 oameni, iar alții 16 au ajuns la spital. Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este un tanar de 29 de ani, care a pus pe roate afacerea ilegala.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Din primele informatii, 8 persoane ar fi murit, printre care si un copil. Conform unor surse pilotul și copilotul erau romani. Asadar, un avion de mici dimensiuni, inmatriculat in Romania, s-ar fi prabușit langa Milano. Avionul a intrat…

- Doua persoane au decedat in urma prabușirii unui pod pietonal din regiunea Perm, Rusia. Tragedia s-a produs in timpul noptii. Potrivit oamenilor legii, șoferul unui camion nu a coborat corpul și a atins construcția. In momentul prabușirii, pe sub pod mai trecea un alt camion.

- Sase persoane au murit, dupa ce un avion s-a prabusit in Extremul Orient rus, a comunicat joi Ministerul pentru Situatii de Urgenta de la Moscova, citat de agentia Reuters. Avionul, de tip Antonov An-26, era disparut de miercuri dupa-amiaza. Aeronava avea vechimea de 42 de ani si era utilizata…

- Opt persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma atacului armat produs luni dimineata la Universitatea de Stat din orasul Perm, situat la circa 1.500 de kilometri est de Moscova, anunta Ministerul...

- Avionul de vanatoare rusesec Su-24 s-a prabușit, vineri, in padurile din apropierea orașului Perm din Rusia, a anunțat Ministerul Apararii rus, intr-un comunicat de presa, citat de AA .Avionul se indrepta spre o unitate de reparații, unde urma sa efectueze verificarile de intreținere atunci cand s-a…

- Trei persoane au murit dupa ce un avion cu un singur motor s-a prabusit deasupra unei cladiri rezidentiale. Accidentul s-a produs in orașul american Victoria, Minnesota.Aeronava se indrepta de la aeroportul din Alexandria catre aeroportul Eden Prairie.