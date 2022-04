Un avion de recunoaştere rusesc a violat spaţiul aerian al Suediei Un avion de recunoastere rusesc a violat pentru scurt timp spatiul aerian suedez, a anuntat sambata statul major al tarii scandinave, ale carei autoritati reflecteaza la o eventuala candidatura la NATO dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. „Un avion cu elice rusesc AN-30 a violat spatiul aerian suedez vineri seara”, a scris Apararea suedeza intr-un comunicat, precizand ca echipele sale au urmarit incidentul integral si l-au fotografiat. Potrivit Iltalehti, liderii Finlandei și Suediei planuiesc sa se intalneasca la data se 16 mai și dupa aceea sa anunțe public planurile de a aplica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

