Un avion Austrian Airlines a ratat aterizarea la Iaşi din cauza furtunii Un avion care zbura pe ruta Viena – Iasi nu a putut ateriza, sambata dupa-amiaza, pe aeroportul iesean din cauza unei furtuni puternice. Ca urmare, avionul apartinand companiei Austrian Airlines a fost redirectionat catre aeroportul din Budapesta. Conform controlorilor de trafic, avionul urma sa ajunga la Iasi la ora 15.20, dar inainte cu doar cateva minute de aterizare s-a pornit o furtuna puternica. Aeronava s-a rotit de cateva ori deasupra judetului Iasi, iar potrivit flightradar.ro dupa care, neputand ateriza, a fost redirectionata catre Budapesta. In atare situatie, zeci de pasageri ce urmau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul care venea de la Viena trebuia sa aterizeze sambata dupa-amiaza, pe aeroportul din Iași, insa, din cauza unei furtuni puternice, acest lucru nu a mai fost posibil, cursa fiind redirectionata catre aeroportul din Budapesta, scrie News.ro.Avionul aparținea companiei Austrian Airlines și urma sa…

- Persoanele care au ales sa vina la Iasi cu ajutorul cursei Viena-Iasi au avut parte de o aventura pe care nu o vor uita prea usor. Avionul a ajuns in proximitatea Iasului, dar din cauza furtunii pilotul a decis sa aterize in alta parte. El a ales in mod curios Budapesta, cu toate ca putea sa opteze…

- Vremea rea afecteaza zborurile! Un avion care zbura pe ruta Viena - Iasi nu a putut ateriza in aceasta dupa-amiaza, din cauza unei furtuni puternice așa ca, in cele din urma, cursa a fost redirectionata catre aeroportul din Budapesta.

- Un avion care zbura pe ruta Viena - Iasi nu a putut ateriza, sambata dupa-amiaza, pe aeroportul iesean din cauza unei furtuni puternice, avionul fiind redirectionat catre aeroportul din Budapesta, conform news.ro.Avionul apartinand companiei Austrian Airlines urma sa ajunga la Iasi la ora 15.20,…

- Avionul apartinand companiei Austrian Airlines urma sa ajunga la Iasi la ora 15.20, insa cu doar cateva minute inainte de aterizare in zona aeroportului s-a pornit o furtuna puternica. Aeronava s-a rotit de cateva ori deasupra judetului Iasi, iar potrivit flightradar.ro a fost redirectionata catre aeroportul…

- O aeronava a companiei TAROM Boeing 737, care efectua marți seara o cursa de la București la Oradea, a aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca, dupa ce piloții aeronavei au ratat aterizarea pe aeroportul din Oradea din cauza vremii nefavorabile (vant puternic) și au decis sa se indrepte spre aeroportul…

- O aeronava Tarom care zbura pe ruta București-Oradea nu a putut ateriza din cauza vremii nefavorabile și a fost deviata catre Aeroportul din Cluj. La acel moment, la bordul aeronavei se aflau 79 de pasageri care au aterizat pe aeroportul din Cluj. Ulterior, acestora le-au fost puse la dispoziție mai…

- O aeronava Tarom a ratat miercuri seara aterizarea la Oradea din cauza vremii si a fost deviata spre Cluj.Este vorba despre aeronava Tarom Bucuresti - Oradea (RO627) in care se aflau 79 de pasageri. Avionul a aterizat la Cluj și oamenii vor fi duși cu autocarul la Oradea.