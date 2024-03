Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al operatorului feroviar de stat, Traian Preoteasa, a aprobat o noua majorare de tarife la CFR Calatori, dupa cea facuta in luna decembrie a anului trecut, scrie ClubFeroviar.ro. Noile tarife vor intra in vigoare luni, 1 aprilie. In decizia emisa de Traian Preoteasa sunt enumerate…

- TAROM a anunțat o oferta speciala pentru zborurile din luna august, in patru destinatii din Europa indragite de romani, tarifele biletelor de avion fiind de 120 de euro dus-intors, cu bagaj de mana inclus.

- Conținut oferit de: Partener extern. Viena, capitala Austriei este un oras cu o istorie bogata si un patrimoniu cultural remarcabil! In acest articol, ne aventuram in inima Europei pentru a explora fascinanta capitala a Austriei si pentru a descoperi comorile sale istorice si culturale. Viena este un…

- Tarom lanseaza oferta speciala Vacante la inaltime, pe toata durata sezonului estival, cu tarife de la 109 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, a anuntat marti compania, transmite Agerpres. „Cairo, Madrid, Roma si Nisa sunt doar cateva dintre destinatiile de vara disponibile din Bucuresti, cu super…

- Ryanair a anuntat joi ca va relua zborurile catre si dinspre Israel pe 1 februarie, invocand indrumarile EASA si reluarea zborurilor de catre alti transportatori europeni, transmite agenția Reuters, citata de News.ro. Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri, a declarat…

- „Austro-Ungaria” prinde din nou contur: batalia care menține flacara vie intre cele doua țariUngaria se bazeaza pe sprijinul Austriei in lupta impotriva migratiei ilegale si in efortul depus pentru accelerarea aderarii tarilor din Balcani de Vest la Uniunea Europeana, a declarat ministrul ungar de externe…

- O includere completa a ambelor țari in spațiul Schengen ar fi „greșita in stadiul actual”, a spus Karner intr-un interviu pentru „Die Presse”, precizand ca Viena nu impune condiții specifice celor doua țari.„Controalele la frontierele terestre sunt inca necesare”, a adaugat ministrul austriac.„Nu este…

- Aeroportul din Iași ramane deschis, dar activitatea este perturbata din cauza ninsorii abundente și a viscolului. Pe parcursul zilei de astazi, au fost redirecționate catre Suceava zborurile de la Bruxelles și Bilund, operate de compania WizzAir, iar cursa de la Bergamo aparținand companiei Ryan Air…