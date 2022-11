Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a renunțat la privatizarea portului Alexandroupoli, devenit extrem de important din punct de vedere al energie și al securitații pe fondul razboiului din Ucraina,anunța Haberler, citat de Rador. Portul Alexandroupoli este menționat constant in contextul concentrarii militare americane.…

- Autoritațile moldovene sunt pregatite sa anunte mobilizarea in țara, daca va aparea o astfel de necesitate, a declarat ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, in direct la TVR Moldova, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Casa Alba a lansat miercuri o strategie de securitate naționala amanata de mult, care urmarește sa limiteze ascensiunea Chinei, subliniind totodata importanța colaborarii cu aliații pentru a aborda provocarile cu care se confrunta națiunile democratice, relateaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Evgheni Balitki, seful administratiei din regiunea ocupata din Zaporojie, instalat de Rusia, a solicitat miercuri presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, sa incorporeze regiunea in Rusia, relateaza agentia rusa de stiri TASS, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai multe explozii au fost semnalate in orasul ucrainean Nikolaev, in noaptea de joi spre vineri, in timpul unei alerte de raid aerian, scrie Rador. Autoritatile au indemnat populatia sa ramana la adapost. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritatile din Republica Moldova au selectat sapte companii pentru a-si asigura de luna viitoare cantitatea necesara de gaze naturale, in eventualitatea in care va fi intrerupta aprovizionarea cu gaze de la Gazprom, a declarat un inalt oficial guvernamental citat de Reuters, scrie Rador. Fii…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, aflat la New York, unde participa la Adunarea Generala ONU, a declarat ca "unii au pornit o ofensiva politica asupra Serbiei, iar sarcina sa este sa apere țara", informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Grecia intentioneaza sa utilizeze profiturile peste asteptari generate in acest an de sectorul turismului, cea mai importanta sursa de venituri pentru Grecia, pentru a putea subventiona in continuare facturile la electricitate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Executivului de la Atena, Giannis…