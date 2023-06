Un autoturism hibrid a luat foc în Cluj. Mașina a ars ca o torță, șoferul a murit carbonizat Conform primelor informații de la fața locului, pompierii au ajuns in localitatea Leghia, din județul Cluj, unde au constatat ca flacarile au distrus complet mașina, care a ars ca o torța. Conform ISU Cluj, pompierii de la Detașamentul Huedin au gasit in interiorul autoturismului un cadavru carbonizat. Un autoturism hibrid a luat foc in Cluj ”Cand pompierii au ajuns la fata locului, incendiul se manifesta generalizat la intreg autoturismul. Dupa stingerea flacarilor, fortele noastre au constatat faptul ca in autoturism se afla o persoana carbonizata. Cauza probabila a incendiului este in curs… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

