- Un autobuz care transporta mai multe persoane a luat foc, marti, pe o strada din municipiul Timisoara, incendiul izbucnind de la sistemul de climatizare al autovehiculului, potrivit ISU Timis, potrivit Agerpres.Politistii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe…

- Un autobuz din Timișoara a luat foc, marți dupa-amiaza, in timp ce transporta muncitori. Polițiștii au fost sesizați prin 112 ca pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara ar fi izbucnit un incendiu la um autobuz care transporta mai multe persoane. Pompierii au stins incendiul, iar polițiștii au stabilit…

- Polițiștii timișeni au deschis o ancheta pentru braconaj, dupa ce imagini in care mai mulți cetațeni vietnamezi aflați la munca la Timișoara par ca vaneaza popandai. Popandaul, insa, este o specie protejata prin lege, in Romania. Conform adevarul.ro, mai mulți cetațeni vietnamezi, care locuiesc in caminul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad (judetul Timiș) au depistat doi cetațeni din Siria care au incercat sa iasa din țara ascunși intr-un autoturism condus de un cetațean olandez. „In data de 23 martie 2023, in jurul orei 00.40, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Doi muncitori au fost raniti, miercuri dupa-amiaza, dupa ce au cazut de pe o schela culisabila care s-a desprins partial de pe un bloc din Targu Mures. Ei au fost transportati la spital, cu suspiciune de fracturi multiple. Politistii si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Mures…

- Polițiștii Biroului Rutier Timisoara au incercat, miercuri, sa opreasca pe strada Gheorghe Lazar un autoturism, dar șoferul și-a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit in urmarirea acestuia, iar pe timpul deplasarii autoturismul a intrat in coliziune cu mai multe mașini parcate. Polițiștii au reușit…

- Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal. Accidentul s-a petrecut…