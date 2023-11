Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile internaționale din domeniul ajutorului medical au avertizat sambata, 11 noiembrie, cu privire la condițiile "catastrofale" de la spitalul Al-Shifa, principala unitate medicala din Fașia Gaza, scrie Politico.Organizația Medici Fara Frontiere (Doctors Without Borders) a anunțat sambata dimineața…

- Rusia foloseste ''dezinformarea'' in tensiunile politice din Orientul Mijlociu, o regiune destabilizata de conflictul dintre Hamas si Israel, a declarat sambata, la Paris, presedintele Microsoft, Brad Smith.

- Luind cuvintul la deschiderea unei conferințe de la Paris privind ajutorul umanitar pentru Gaza, președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Israelul are dreptul de a se apara, dar are și o "mare responsabilitate de a respecta legea" ca raspuns la atacul mortal al Hamas din 7 octombrie. Macron…

- Mii de demonstranti cu drapele palestiniene s-au adunat duminica la prima manifestatie pro-palestiniana autorizata la Paris dupa atacul din 7 octombrie al gruparii islamiste Hamas impotriva Israelului.

- Gala MTV Europe Music Awards (EMA) 2023, care urma sa aiba loc pe 5 noiembrie la Paris, a fost anulata. Anuntul a fost facut joi de organizatori, invocand conflictul dintre Israel si Gaza, transmite Reuters. Ceremonia de premiere, cu Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bad Bunny si Foo Fighters printre nominalizati,…

- Deputatul minoritații evreiești din Romania, Silviu Vexler, a citit miercuri, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, o Declarație asumata de Parlamentul Romaniei privind „atacurile teroriste indreptate impotriva Statului Israel și a populatiei civile”.Ședința a inceput cu un moment de…

- Un festival la care participau aproximativ 3.000 de tineri, israelieni dar și turiști, s-a transformat sambata dimineața intr-o baie de sange. Supraviețuitorii povestesc ingroziți ca sute de teroriști au inceput sa traga in ei.

- Guvernul de la Paris ia in calcul creșterea prețului unui pachet de țigari la 12 euro din 2024, respectiv o majorare de 1 euro. Obiectivul este chiar sa se ajunga la 13 euro pana in 2027. „Specialiștii in sanatate publica sunt foarte clari. Trebuie sa mergi dincolo de cațiva cenți pentru a avea un impact…