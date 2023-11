Stiri pe aceeasi tema

- Asteroidul Kamo’oalewa, a carui orbita in jurul Soarelui este similara cu cea a Pamantului, s-ar putea sa fie o bucata din Luna care s-a desprins in urma unui impact masiv, potrivit unei noi simulari. Kamo’oalewa, care inseamna „fragmentul oscilant” in hawaiiana, este o bucata de roca cu diametrul intre…

- Chindia Targoviște a stralucit din nou pe arena „Eugen Popescu”! Astazi, pe teren propriu, dambovițenii au lovit in plin CSM Reșița și au obținut o victorie clara, in etapa a 11-a a Ligii a 2-a. Intr-un joc care au aratat excelent, roș-albaștrii s-au impus cu categoric 4-1 in disputa cu banațenii. Dupa…

- Guvernul italian se pregateste pentru o posibila evacuarea masiva a zeci de mii de persoane care locuiesc in perimetrul din jurul supervulcanului Campi Flegrei, situat in apropiere de Napoli, au anuntat joi oficialii, potrivit Reuters.

- Capsula spațiala in care se afla astronautul american Frank Rubio și cosmonauții ruși Serghei Prokopyev și Dmitri Petelin s-a desprins miercuri de pe Stația Spațiala Internaționala (ISS) și a plecat spre Pamant, potrivit Reuters.

- O echipa de cercetatori de la CERN a anunțat miercuri ca a demonstrat in premiera ca antimateria interacționeaza cu gravitația la fel ca materia, un experiment care confirma inca o data teoria relativitații generale a lui Albert Einstein, relateaza Reuters.

- Un barbat a fost arestat sambata, 16 septembrie, la primele ore ale diminetii, dupa ce a fost vazut urcand pe un zid al Royal Mews, grajdurile de langa Palatul Buckingham din Londra, a anunțat politia britanica, potrivit agenției Reuters, preluata de news.ro.Ofiterii au fost alertati la ora locala 1.25…

- El Nino amplifica topirea unor rari ghetari tropicali: Risca sa dispara inainte de 2026Doi dintre rarii ghetari tropicali de pe Pamant, aflati in Indonezia, se topesc, gheata lor riscand sa dispara pana in 2026 sau mai devreme, in contextul in care fenomenul meteorologic El Nino prelungeste sezonul…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…