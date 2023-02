Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical in varsta de 44 ani din Bihor a fost gasit impuscat in cap, intr-un cimitir din Bihor. Cadavrul se afla in spatele unei masini unde a fost descoperita si o arma de vanatoare.

- Un tanar de 34 de ani și-a pierdut viața, sambata de dimineața, dupa ce s-a impușcat in cap, din greșeala, cu o pușca de vanatoare. Polițiștii au deschis o ancheta și fac cercetari cu privire la moartea barbatului. Incidentul s-a petrecut la o stana de de animale de pe raza satului Poșaga, din județul…

- O noua tragedie a avut loc intr-o localitate aflata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Polițiștii din Lugoj au fost sesizați, joi seara, ca in localitatea Jdioara un barbat a fost impușcat mortal cu o arma de vanatoare. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au constatat ca…

- La data 5 ianuarie a.c., polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Jdioara din județul Timiș, un barbat a fost impușcat cu o arma de vanatoare.

- Tragedie in a doua zi a anului, intr-o localitate din județul Timiș. Un barbat in varsta de 50 de ani a sfarșit in condiții inspaimantatoare, dupa ce ar fi fost impușcat accidental. Din primele informații, nenorocirea s-a produs in timpul unei partide de vanatoare neautorizate. Alerta s-a dat luni,…

- Un vanator din Turcia a fost ucis de un glont tras involuntar din pusca sa de catre propriul caine, relateaza marti presa turca, citata de Agerpres. Potrivit cotidianului Cumhuriyet, barbatul, in varsta de 32 de ani, a plecat impreuna cu patru prieteni la vanatoare in muntii din regiunea Samsun, de…

- In acest caz, sunt efectuate cercetari in rem pentru savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si ucidere din culpa.Executorul judecatoresc Adrian Petrica Nita, in varsta de 31 de ani, s-a impuscat duminica in cap.El este fiul procurorului Teodor Nita, din cadrul Parchetului…

- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…