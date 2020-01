Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit aseara intr-un garaj din Calarași. Nicio persoana n-a fost ranita, dar focul a nimicit un microbuz, alte bunuri materiale și a afectat puternic acoperișul garajului.

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Tragedie in toiul nopții: Patru COPII au ARS de VII in casa, intr-un incendiu devastator. Parinții ar fi fost beți și nu au vazut flacarile Tragedie in toiul nopții de miercuri spre joi, la Timișoara. Patru oameni, printre care și copii, au ars de vii in casa, in urma unui…

- La 10 kilometri de Buzau, mii de cadavre de animale se afla de o saptamana sub ruinele unei ferme porcine mistuite de un incendiu violent. Proportiile dezastrului de la complexul de porci din comuna Stalpu, unde, duminica in zori, s-a produs un puternic incendiu, sunt mult mai mari decat s-a crezut…

- Un puternic incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la un depozit din localitatea Afumati, judetul Ilfov.Bogdan Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "arde aprox 80 dintr o suprafata de circa patr mii de metri patrati".Oficialul ISU mai spune…

- Tragedie in ajunul Craciunului. Peste 80 de case din orasul cilian Valparaiso, au fost mistuite de un incendiu forestier violent. Flacarile uriase au izbucnit pe dealurile din jurul localitatii si s-au raspandit cu o viteza incredibila.

- Cladirea din lemn a unui Centru de inchiriere de articole sportive din Vatra Dornei a luat foc ieri, in jurul orei 22.30, din cauza unui conductor electric defect. Din fericire, nu au fost victime. Flacarile au mistuit 500 de echipamente de schi, mobilier de bar și aparate electrocasnice. Totodata,…

- Un incendiu de vegetatie se propaga cu repeziciune marti dimineata pe dealurile din jurul orasului californian Santa Barbara, conducand la evacuarea a numeroase locuinte, relateaza marti Reuters. Autoritatile din Santa Barbara au decretat stare de urgenta la ora 22:30 (06:30 GMT) luni…

- Castelul Shuri din arhipelagul japonez Okinawa, aflat pe lista patrimoniului mondial UNESCO, a fost in mare parte distrus de un incendiu noaptea trecuta. Edificiul reprezinta unul din principalele componente ale unui complex istoric din perioada regatului Riukiu, locuit inca din secolul al XV-lea. Structura…