- ”Aniversam astazi implinirea a 140 de ani de la infiintarea Bursei din Bucuresti, intr-un context in care, in arhitectura financiara a Romaniei, piata de capital devine tot mai importanta, iar Bursa de Valori Bucuresti reprezinta institutia de referinta. Am acordat cu incredere Inaltul Patronaj acestui…

- Companiile din vest adesea privesc listarea la bursa ca pe un obiectiv inca de la inființare și reprezinta chiar un motiv de mandrie pentru fondatorii acestora. In Romania, chiar daca lucrurile și mentalitațile s-au mai dezghețat, listarea pe bursa...

- 45 de țari și instituții internaționale s-au reunit luni la Paris in cea de-a treia conferința a Platformei de Sprijin pentru Moldova. Evenimentul consacrat colectarii de fonduri pentru acoperirea costurilor de energie de catre guvernul de la Chișinau a avut loc la inițiativa Franței, Germaniei și Romaniei,…

Coaliția de guvernare ar fi ajuns, luni, la un acord de principiu privind majorarea punctului de pensie cu 12,5%, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) este un promotor puternic al educatiei financiare in randul studentilor, absolventilor si tinerilor profesionisti, prin toate proiectele educationale pe care le-a dezvoltat in parteneriat cu entitati specializate in domeniu. Parteneriatul dintre Bursa de Valori Bucuresti…

- Virgil Zahan, directorul general al Goldring, unul dintre cei mai activi brokeri in termeni de listari de la Bursa de Valori Bucuresti, vine in sprijinul antreprenorilor romani interesați de eficientizarea activitații și lanseaza Finants.ro, platforma online de creditare dedicata IMM-urilor, primul…

- Bursa de Valori Bucuresti si partenerii sai in programul Made in Romania vor derula, in noiembrie, patru workshop-uri regionale in Transilvania, Banat, Moldova si Muntenia pentru a prezenta comunitatii de afaceri oportunitatile pentru continuarea dezvoltarii companiilor intr-o perioada plina de provocari…

- In Romania sunt deja taxate profiturile excepționale din energie și gaze, dar nu exista o taxa pentru profiturile companiilor petroliere, așa cum are in vedere Comisia Europeana. Libertatea va prezinta cu cat au crescut caștigurile marilor companii energetice din Romania. Invadarea Ucrainei de catre…