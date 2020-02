Un antibiotic cunoscut revine in farmacii Un medicament folosit pentru tratamentul unor infecții bacteriene revine pe piața, dupa patru ani in care producția sa a fost sistata. Este vorba despre antibioticul Moldamin, produs de compania Antibiotice Iași. Compania a anunțat ca a reinceput fabricarea lui. Prețul din farmacii va fi 30 de lei. Moldamin este un antibiotic din clasa penicilinelor, derivat de la benzilpenicilina, utilizat in tratamentul unor infecții bacteriene. Printre acestea se numara: sifilisul, faringita streptococica, difteria, erizipelul și framboesia. Principalul avantaj fața de alte antibiotice din aceeași clasa este… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medicament folosit pentru tratamentul unor infecții bacteriene revine pe piața, dupa patru ani in care producția sa a fost sistata. Este vorba despre antibioticul Moldamin, produs de compania Antibiotice Iași. Compania a anunțat ca a reinceput fabricarea lui. Prețul din farmacii va fi 30 de lei.…

- ​În urma cu 10 zile o companie privata din India a lansat un tren expres care parcurge 480 km în 6 ore și un sfert, are tablete pe scaunele de la clasa business, WiFi și jaluzele acționate electric. India este celebra pentru trenurile ultra-aglomerate și pentru calatorii care stau pe vagoane,…

- CFR a anunțat ca biletele pentru calatoriile pe ruta București-Brașov se vor ieftini. Potrivit operatorului feroviar, prețurile vor fi reduse cu 15% pana 35% in weekend. Astfel, o calatorie Bucuresti-Brasov va costa 16,66 lei cu un tren Regio Expres, potrivit unui comunicat al CFR. Pentru fiecare sfarsit…

- Primele mașini Tesla “made in China” au ieșit pe poarta fabricii. Cat costa Model 3 fabricat la Shanghai Tesla a inceput sa livreze primele automobile Model 3 fabricate in China, la mai putin de un an de la inceperea productiei. La mai puţin de un an de la începerea construcţiei…

- ​​Compania americana Facebook a cumparat un startup spaniol de jocuri video în cloud, transmite, joi, CNBC. Prețul negociat a fost dezvaluit de presa spaniola. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Primaria Sectorului 1 se pregatește sa aloce din bani publici aproape 60 de milioane de euro pentru a deschide nu mai puțin de trei patinoare pentru bucureștenii din acest sector. Astfel, Compania de Investitii a Primariei Sectorului 1 a scos la licitatie un contract de achizitie de lucrari de proiectare…

- Presa oficiala a Phenianului a indemnat joi la "autosuficienta" nationala si la "lupta" contra puterilor externe si a ridicat din nou tonul la Statele Unite, in actualul context de blocare a dialogului privind dezarmarea nucleara, transmite EFE, citata de AGERPRES. Principalul ziar nord-coreean,…

- Saisprezece trenuri cu plecare/sosire la Bucuresti Nord vor avea opriri in Halta Parc Mogosoaia, din 15 decembrie, anunta CFR Calatori. Durata unei calatorii este de aproximativ 20 de minute, iar pretul unui bilet incepe de la 3,9 lei. CFR Calatori informeaza ca, incepand din 15 decembrie, pentru programul…