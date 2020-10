Stiri pe aceeasi tema

- NASA va lansa o noua toaleta cu gravitație zero pentru a fi testata de astronauții de pe Stația Spațiala Internaționala. Cel mai probabil, toaleta va fi folosita intr-o viitoare misiune pe Luna, relateaza BBC.Toaleta in valoare de 23 de milioane de dolari, care aspira deșeurile din corp, va fi trimisa…

- Un curier de droguri care a intrat cu o duba plina cu metamfetaminaîn doua mașini de poliție parcate a fost condamnat vineri la peste șase ani de închisoare de catre un tribunal din Australia în ceea ce polițiștii au descris ca fiind „una din cele mai ușoare capturi de droguri…

- La sfarșitul lunii trecute s-a confirmat faptul ca Meghan Markle și fostul prinț Harry au semnat un contract cu Netflix pentru mai multe proiecte. Se zvonea ca ar urma și un reality show, dar aceasta idee a fost infirmata de cei doi. Se pare ca nu vor aparea in niciun documentar sau film, pur și...…

- Un lot record de cocaina a fost descoperit in portul ucrainean ”Iujnii”, din regiunea Odesa. Pachetele cu droguri erau ascunse printre banane. Nava a ajuns in țara vecina din Republica Ecuador. Potrivit tsn.

- Cantaretul canadian Justin Bieber si sotia lui, modelul Hailey Baldwin, au cumparat in Los Angeles o casa in valoare de peste 25 de milioane de dolari, scrie Variety, potrivit news.ro.Desi au cumparat in urma cu 18 luni resedinta de 8,5 milioane de dolari in care locuiesc in prezent in Beverly…

- Sotheby’s a vandut lucrari si obiecte de arta in valoare de 2,5 miliarde de dolari de la inceputul anului in ciuda crizei, datorita vanzarilor online. Anul trecut, pentru aceeasi perioada, societatea a vandut loturi in valoare de 3,3 miliarde de dolari, arata Artprice, relateaza News.ro.Citește…

- Un judecator federal american l-a condamnat marți pe fostul inginer Google Anthony Lewandowski la 18 luni de închisoare pentru spionaj industrial dupa ce acesta a sustras documente privind mașinile autonome de la gigantul tech înainte de a deveni șeful aceleiași divizii la rivala Uber, relateaza…

- Misiunea FMI și autoritațile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind programul de reforme economice care va fi susținut printr-un acord pe trei ani, finanțat in baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finantare extinsa (EFF).