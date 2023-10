Stiri pe aceeasi tema

- Pascal Bourgeois, angajat al Ambasadei Frantei la Bucuresti, disparut de ieri in Muntii Bucegi, a fost gasit mort, astazi, in timpul cautarilor Salvamont. Potrivit anuntului de disparitie de pe site-ul Politiei Romane, Pascal Bourgeois a plecat din Bucuresti pe 28 octombrie 2023, dorind sa parcurga…

