- La doar o luna dupa ce si-au unit destinele in Los Angeles, Jennifer Lopez si Ben Affleck s-au casatorit ieri pentru a doua oara. Petrecerea s-a tinut pe proprietatea de aproape 9 milioane de dolari pe care actorul o detine in statul Georgia. De la evenimentul la care au participat o sumedenie de celebritati…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, i-a scris Inaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmitandu-i ca e esential ca in urmatoarele ore si zile europenii sa vada demersuri consistente din partea diplomatiei pentru a evita o catastrofa la Zaporojie. El argumenteaza…

- Cinci persoane, printre care si un copil, au fost ranite si preluate cu elicopterele SMURD pentru a fi transportate la spitalul din Tulcea, dupa ce o caruta s-a rasturnat in satul Letea, din comuna CA Rosetti, in Delta Dunarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Relatiile actorului american cu Moscova au debutat in urma cu 20 de ani, in timp, acesta devenind un admirator acerb al presedintelui Vladimir Putin si al aliatilor sai, dictatori care se cred „dincolo de lege". ePotrivit Jewish Telegraphic Agency, bunicii lui Seagal ar fi fost evrei rusi care au emigrat…

- ”Ne asteapta o iarna de prudenta si consum sobru, dar mai durabila decat alte tari”, a spus Roberto Cingolani intr-un interviu la postul de stat RAI. Cingolani a spus ca sistemul de depozitare al Italiei este plin in proportie de 75%, fiind pe cale de a atinge obiectivul de 90% inainte de iarna. El…

- 28 – 31 iulie| Festivalul Internațional de Folclor Aiud: Peste 300 de dansatori și interpreți din lume vin la sarbatoare Festivalul Internațional de Folclor Aiud, eveniment ajuns la cea de-a X-a ediție, se va desfașura in acest an in perioada 28 – 31 iulie, in Piața Dr. Constantin Hagea din municipiu.…

- Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion", Tulcea, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de conservator IA, in cadrul Centrului Muzeal Eco Turistic "Delta Dunarii".Conditiile specifice necesare…