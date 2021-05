Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de la moartea lui George Floyd, mii de oameni au participat la marsuri in care au cerut dreptate sociala. Familia barbatului a fost invitata la Casa Alba, unde s-au intalnit cu presedintele Joe Biden, vicepresedintele Kamala Harris si cu membri ai congresului.

- Apropiati ai lui George Floyd, afroamericanul a carui ucidere, la Minneapolis, a provocat o vasta miscare de contestare a violentelor politiei si a discriminarii rasiale in Statele Unite si in intreaga lume, au comemorat un an de la uciderea acestuia, relateaza Reuters.

- Maine, 25 mai, se va implini un an de la unul dintre cele mai mari scandaluri aparute in Statele Unite ale Americii (SUA) in ultimele decenii. Este vorba despre uciderea lui George Floyd, un barbat in varsta de 46 de ani, afro-american. Reținut de poliție, dupa ce a fost reclamat pentru ca ar fi folosit…

- ​Procesul uciderii afro-americanului George Floyd se apropie de sfârșit dupa ce luni juriul s-a retras pentru a delibera, verdictul fiind amplu discutat în în Statele Unite pe fondul temerilor ca o posibila achitare ar putea declanșa noi proteste violente.„Trebuie sa…

- Procuratura și apararea din procesul uciderii afro-americanului George Floyd ar trebui sa își completeze argumentele într-o saptamâna, a estimat luni judecatorul care prezideaza aceste audieri istorice, potrivit AFP."Sesiunea va fi închisa pentru jurați de luni (urmatoare),…

- Un agent al Poliției de Frontiera din Statele Unite a inregistrat momentul in care a intalnit un copil imigrant care ii cere plangand ajutorul, dupa ce a a fost abandonat in sudul Texasului, arata Daily Mail.Copilul intrase in mod ilegal in Statele Unite din Mexic și fusese abandonat de grupul cu care…

- Presedintele Joe Biden a criticat duminica "otravurile urate" pe care le reprezinta "rasismul sistemic si suprematia albilor", despre care liderul de la Casa Alba a afirmat ca afecteaza de mult timp Statele Unite, promitand totodata sa schimbe legile care permit continuarea discriminarii, transmite…