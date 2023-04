Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc (SMMMSFA) trec prin emoțiile examenelor de final de modul. Astazi, tinerii de la profilul subofițeri, arma ,,Aviație”, profilul ,,controlor/operator trafic aerian” au fost cei care…

- Unitatea Militara 01838 Boboc, din comuna Cochirleanca, județul Buzau, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a mai multor funcții contractuale, de execuție, vacante. Pentru postul de expert gr. III, Catedra de instruire UAS – Centrul de perfecționare in arma aviație…

- Aisha Barakat este absolventa a Scolii Militare de Maiștri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene, Traian Vuia”, arma Aviatie, specialitatea Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare. Acum activeaza pe functia de maistru militar specialist armament de bord si contramasuri Razboi…

- In aceasta perioada are loc stagiul de pregatire montana in vederea participarii la etapa finala a Ministerului Apararii Naționale a concursurilor aplicativ – militare de iarna, intre instituțiile militare de invațamant. ,,La aceste competiții participa 16 elevi din cadrul Școlii Militare de Maiștri…

- Juramantul militar a rasunat intr-unul din hangarele Bazei Aeriene de la Boboc, la festivitatea organizata ieri pentru o noua promoție de soldați gradați profesioniști și ofițeri, aflați la startul carierei militare. Sursa: facebook Baza Aeriana Boboc ,,Evenimentul s-a desfașurat sub comanda colonelului…

- Examenul de admitere in școlile militare de maiștri și subofițeri militari a fost eliminat, candidații urmand a fi acceptați in baza mediei obținute la bacalaureat, iar departajarea pe baza notelor avute la anumite probe ale examenului de maturitate. La nivelul județului Buzau, noile reguli vor fi valabile…