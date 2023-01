Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declarat miercuri (4 ianuarie) ca 89 de militari au fost uciși in atacul ucrainean asupra Makiivka, in parțile controlate de Moscova din regiunea Donețk, adaugand ca principalul motiv al atacului a fost utilizarea neautorizata a telefoanelor mobile de catre trupe. Lovitura…

- Politia a acuzat un tanar de 19 ani de doua capete de acuzare de tentativa de omor pentru atacul asupra a trei politisti in apropiere de Times Square in noaptea de Anul Nou, relateaza BBC, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La Buffalo a inceput curațenia pe strazile pline de zapada marți (27 decembrie) dupa viscolul puternic de Craciun ce a blocat orașul cu ninsori record. Autoritațile sapau sub 1,2 metri (4 picioare) de zapada aruncata in timpul unui viscol mortal de Craciun, chiar daca Serviciul Național de Meteorologie…

- Poliția din New York a arestat o femeie care a patruns luni dimineața in locuința lui Robert De Niro, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine, noteaza CNN. Femeia nu a interacționat cu actorul, care se afla la un alt etaj, a precizat sursa. Suspecta este cunoscuta de Departamentul de Poliție…

- Unsprezece persoane au fost ucise sambata, printre care doi ofițeri de poliție, in urma unei busculade la un concert pe un stadion supraaglomerat din Kinshasa, susținut de cantarețul congolez Fally Ipupa, a declarat ministrul de interne. Stadionul Martirilor din capitala a fost umplut peste capacitatea…

- Un ofițer de poliție care a bagat in buzunar zece lire dintr-un vehicul abandonat, a fost acuzat de abatere grava. Fostul agent de poliție Stephen Knott a participat la o intervenție care implica un vehicul in Holmfirth, West Yorkshire, la 22 septembrie anul trecut. Barbatul in varsta de 54 de ani a…

- Fostul președinte american, Donald Trump, a lasat de ințeles ca ar putea candida din nou pentru președinție. „Mi-au trimis o citație zilele trecute. Mi-au trimis o citație. Gandiți-va la asta. Acești oameni corupți”, a spus Trump, referindu-se la comisia Camerei Reprezentanților care investigheaza atacul…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de „apocalipsa” pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece, relateaza lefigaro.fr, preluat de news.ro . „Nu ne-am confruntat…