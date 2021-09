Stiri pe aceeasi tema

- Venit in Cluj-Napoca pentru festival, un american a fost prins pe Aeroportul din Cluj-Napoca cu ciuperci halucinogene. In urma cu o zi, in data de 08.09.2021, la PTF Aeroport Cluj Napoca, s-a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. La PTF Aeroport Cluj Napoca s-a prezentat, ieri, pentru a intra in tara din directia…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. In data de 08.09.2021, la PTF Aeroport Cluj Napoca, s-a prezentat pentru a intra…

- Un american care venea la Untold a fost prins pe Aeroportul Cluj-Napoca cu ciuperci halucinogene in bagaj. Incidentul a avut loc miercuri, cand in Aeroportul Cluj-Napoca s-a prezentat pentru a intra in tara, din Frankfurt, un cetatean american in varsta de 36 de ani. Pentru ca era agitat,…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj-Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre în Romania, pentru a participa la un festival, având în bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. În data…

- Politistii de frontiera de pe Aeroportul Cluj Napoca au depistat un cetatean american care intentiona sa intre in Romania, pentru a participa la un festival, avand in bagaj un pliculet ce continea substante halucinogene. In data de 08.09.2021, la PTF Aeroport Cluj Napoca, s-a prezentat pentru a intra…

- Polițiștii de frontiera bihoreni au transmis intr-un comunicat de presa ca au blocat vineri dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors II un TIR incarcat cu 15 tone de deseuri textile, reprezentand haine second hand, care au fost aduse din Germania, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente…

- Mii de parfumuri contrafacute au fost descoperite la punctul de frontiera Calarași, intr-un TIR care venea din Turcia. Produsele, in valoare de aproximativ 2.000.000 de euro, au fost confiscate. Poliția de Frontiera a anunțat, joi, ca polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…