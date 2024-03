Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump iși schimba poziția și susține TikTok, criticand Facebook in schimb. Fostul președinte american se alatura rețelei sociale chinezești și iși exprima dezacordul fața de Facebook, pe platforma sa Truth Social. A devenit Donald Trump dependent de TikTok? Omul care a vrut sa interzica…

- Anamaria Prodan le-a aratat telespectatorilor la ce produse romanești nu poate renunța chiar daca pleaca din țara. Impresara și-a umplut bagajul și a zburat cu ele peste ocean! Iata despre ce produse este vorba.

- Comisia Europeana a estimat joi ca ritmul de crestere a economiei romanesti a incetinit pana la 1,8% in 2023, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat estima in toamna, dupa ce inflatia ridicata si cresterea anemica a creditului au afectat cererea interna, iar cererea externa a fost una slaba, conform…

- Universal Music Group (UMG), cea mai importanta companie din industria muzicala mondiala, anunța ca iși va retrage muzica de pe TikTok, dupa ce nu a reușit sa ajunga la o ințelegere cu compania mama a platformei, ByteDance, in privința drepturilor de autor. Citește și Primaria Beleți Negrești a fost…

- Un cuplu de turiști romani a avut parte de o experiența neplacuta in timpul unei vizite la Paris, cand au cazut in plasa unor escroci la o stație de metrou. Povestea intregului incident a fost relatata pe TikTok, iar imaginile au devenit virale pe internet. Tanara a descris modul in care escrocii, imbracați…

- Astfel, in timp ce calatorii sosesc la București, vor fi intampinați de o atmosfera vibranta și autentica, prin intermediul reprezentațiilor artistice care redau frumusețea și diversitatea culturii populare romanești. Dansurile și muzica vor incanta toți cei prezenți, aducand valențe artistice intr-un…

- Complexul Muzeal Arad, in colaborare cu Muzeul de etnografie și al Regimentului de Granița Caransebeș, organizeaza la Arad expoziția „Unitate și diversitate in costumul popular... The post Expoziție de costume populare romanești și prezentarea unui nou film documentar la Sala Clio appeared first on…

- Un englez, aflat in vacanța in Romania, alaturi de iubita sa romanca, a ramas absolut uimit de țara noastra. Tanarul a fost fascinat de frumusețea peisajelor naturale și de cultura romanilor. Englezul a filmat aventura sa in Romania, iar clipul a ajuns rapid viral pe TikTok.„Momentan sunt in Romania,…