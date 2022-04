Un altfel de picnic de 1 mai. Oldtimer Picknick

Stiri pe aceeasi tema

- Ei sunt de la clasele primare la liceu, iar procedura este ca parintele sau tutorele minorului sa se adreseze Inspectoratului Școlar Județean, dupa care urmeaza repartizarea acestora. Inspectorul școlar general al județului Mureș, Sabin Pașcan, a precizat ca pentru unii elevi ucrainieni a fost asigurata…

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste si considera lipsite de legitimitate asa-numitele "alegeri parlamentare" derulate sambata pe teritoriul regiunii Abhazia din Georgia. The post Romania nu recunoaște „alegerile parlamentare" din regiunea Abhazia din Georgia appeared first on Realitatea de Mureș.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin și pompierii voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Ibanești au intervenit duminica, 6 martie, in jurul orei 1.15, la un accident rutier care a avut loc pe DJ 135, in localitatea Orșova. "A fost vorba despre un autoturism cazut…

- Dupa doi ani in are evenimentul a avut loc fie pe internet fie in format hibrid, Targul de Cariere devine din nou un eveniment fizic deschis catre toți cei care iși cauta un loc de munca. Acesta va avea loc incepand de la mijlocul lunii martie și pana la mijlocul lunii mai și va ajunge […] Articolul…

- Ciprian Belean, primarul comunei Raciu din județul Mureș, a fost prezent in emisiunea online „One2one" moderata de Ovidiu Mita, pentru a discuta diferite teme legate de administrarea localitații pe care o reprezinta. Tanarul primar și-a dorit inițial sa devina medic veterinar, insa acest drum s-a oprit…

- Deputatul liberal de Mureș, Ervin Molnar, solicita implicarea autoritatilor centrale și locale in diminuarea fenomenului cainilor comunitari, pe fondul inmulțirii cazurilor de atacuri impotriva populației. In susținerea demersului sau, Molnar a adresat o interpelare parlamentara minstrului Dezvoltarii,…

- Conducerea Primariei comunei Ațintiș a demarat, in data de 28 ianuarie 2022, o licitație estimata la suma de 2.470.887 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor din cadrul proiectului "Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnaziala Ațintiș, din comuna Ațintiș, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Astfel, publicul va fi deservit in cladirea din strada Koteles Samuel, langa Apele Romane, administrația Inspectoratului se muta in internatul fostului liceu de Chimie, in timp ce mașinile de pompieri raman in garajele de pe strada Horea. Se estimeaza ca situația provizorie va dura aproximativ doi ani.…