- Norvegianul Marius Lindvik a reusit a doua sa victorie consecutiva in Turneul celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, impunandu-se sambata in concursul de la Innsbruck (Austria), in fata polonezului Dawid Kubachi, care a preluat conducerea in clasamentul general, informeaza AFP.

- ​Norvegianul Marius Lindvik (21 ani) a obtinut prima victorie din cariera, câstigând a doua etapa a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, miercuri, la Garmisch-Partenkirchen, gratie unui prim salt de 143,5 m, un record al trambulinei din statiunea germana, si un al doilea…

- Japonezul Ryoyu Kobayashi a castigat prima etapa a editiei 2019/2020 a Turneului celor Patru Trambuline, la Oberstdorf, in Germania, ajungand la cinci victorii consecutive de etapa in traditionala competitie a saritorilor cu schiurile.

- ​Ryoyu Kobayashi (Japonia) a câștigat duminica seara, la Oberstdorf (Germania), etapa de debut din celebrul Turneul al Celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, competiție ajunsa la ediția cu numarul 68. Japonezul a luat deja un avans consistent înca dupa prima runda, de aproape 10…

- ​Japonezul Ryoku Kobayashi, ultimul câstigator al Cupei Mondiale de sarituri cu schiurile, se mentine în pozitia de lider al Cupei Mondiale dupa ce a câstigat duminica concursul disputat pe trambulina HS 140 din statiunea elvetiana Engelberg, ultima dinaintea Turneului celor Patru…

- Fostul tenisman spaniol Andres Gimeno a murit miercuri intr-un spital din Barcelona, la varsta de 82 de ani, dupa o lunga suferinta, au declarat pentru EFE surse din Federatia Spaniola de Tenis. Gimeno a castigat turneul de la Roland Garros in 1972, devenind cel mai in varsta jucator care a cucerit…