- Fostul ministru al Sanatații in Guvernul Orban și șeful organizației din Vaslui a PNL, Nelu Tataru, a anunțat, miercuri, ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului."Inca de cand am ales sa fiu medic și sa trec prin toate etapele profesionale, am simțit ca adevarații lideri se nasc atunci cand…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, nu s-a sfiit, miercuri, la Antena 3, sa-l laude pe Ludovic Orban pentru rezultatele pe care le-a avut in ultimii 4 ani la sefia PNL, in pregatirea Congresului PNL unde concurent la tron ar putea fi si premierul Florin Citu. „Ludovic Orban a preluat PNL acum…

- Liderii coaliției PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat marți seara ca au ajuns la un acord care sa puna capat crizei guvernamentale. Ei au anunțat ca au semnat o completare la acordul de coaliție, iar noul ministru al Sanatații va fi propus miercuri dimineața. Cei patru lideri de partide și premierul Florin…

- Revocarea lui Vlad Voiculescu a scindat coalitia de guvernare. Președintele PNL Ludovic Orban a reactionat dur la atacurile partenerilor din USR – PLUS.Ludovic Orban: Prin declarațiile de ieri, fostul ministru al Sanatații mi s-a parut ca trece in bancile opoziției, alaturi de AUR și PSD, dand apa la…

- Il susținem pe premier și consideram ca e mai importanta buna guvernare decat persoana unui ministru, spune președintele PNL, Ludovic Orban, dupa ce Florin Cițu a decis revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Am luat act de decizia premierului. Așa cum am declarat și luni,…