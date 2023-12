Un aligator neobișnuit, s-a născut în SUA Un eveniment descris ca „un miracol de sarbatori”, a avut loc joi in Orlando, Florida, unde a venit pe lume un aligator extrem de rar, alb leucistic, cu ochi albaștri stralucitori. Gatorland, parcul de aligatori unde a aparut reptila, a declarat intr-un comunicat de presa ca puiul de aligator este unul dintre cei doar opt aligatori leucistici cunoscuți in lume. Este și primul aligator alb leuci Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

