- Un agent de poliție din județul Galați s-a sinucis marți seara, potrivit Inspectoratului Județean. Tanarul și-a taiat venele, apoi s-a impușcat in cap. Polițistul avea 21 de ani și lucra in MAI de doar 9 luni, fiind angajat la Postul de Poliție din Cavadinești. A fost deschisa o ancheta pentru a se…

- In urma cu aproximativ o ora, polițiștii au fost sesizați ca un barbat, care taia stuful cu o drujba, ar fi taiat gatul unui copil de 7 ani. Barbatul spune ca acest lucru s-ar fi petrecut din greșeala.„In dupa-amiaza de 16 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Macin au fost…

- „Astazi, in jurul orei 11.00, polițiștii din Buzau au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie s-a sinucis in timp ce se afla in apartamentul de domiciliu, intr-un bloc de locuințe, din municipiul Buzau. Imediat dupa sesizare, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind ca este vorba de…