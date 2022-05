Un afacerist din Ucraina vinde brelocuri confecţionate din epava unui avion rusesc doborât Un afacerist din Ucraina vinde in strainatate brelocuri pentru chei confectionate din epava unui avion rusesc doborat de armata ucraineana, pentru a finanta efortul de razboi, transmite Reuters. ”Multi dintre prietenii mei imi spun ”1.000 de dolari – nimeni nu-ti va da asta pentru aceasta piesa de metal, e o nebunie”, a spus Iurii Visoven, fondatorul ”Drones for Ukraine”. ”Dimineata, m-am trezit si am inteles pe telefonul meu (ca) s-au incasat deja 20-30.000 de dolari si vedem acest flux constant de mesaje de la oameni care pun intrebari si spun (ca) vor sa doneze mai mult, ne spun asta. Este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

