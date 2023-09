Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a anunțat ca a demarat un proiect, impreuna cu Consiliul Județean Giurgiu, pentru construcția unui nou aeroport in zona de sud a Bucureștiului. Baluța a explicat ca acest aeroport va fi unul internațional și va avea jumatate din capacitatea celui de la Otopeni.”Dezvoltarea…

- Situat pe bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4, intr-o zona aflata in plina dezvoltare urbanistica, in care foarte multe familii tinere au ales in ultimii ani sa iși intemeieze un camin, parcul Tudor Arghezi se intinde, in momentul de fața, pe circa 4 hectare. Proiectat inițial pentru o suprafața mai…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a dezvaluit astazi planurile ambițioase ale Primariei și Consiliului Județean Giurgiu privind construcția unui nou aeroport in zona de sud a Capitalei. Anunțul a fost facut in cadrul inaugurarii Parcului Tudor Arghezi, eveniment care a adus in atenție importanța…

- Primarul Sectorului 4 din București a anunțat miercuri ca a batut palma cu Consiliul Judetean Giurgiu intr-un proiect ce prevede construirea unui aeroport internațional in zona de sud a Capitalei, transmite Agerpres.Prin construcția unui nou aeroport, autoritațile locale spun ca vor sa reduca decalajul…

- Daniel Baluța a anuntat faptul ca, impreuna cu Consiliul Judetean Giurgiu, Sectorul 4 pregateste construirea unui aeroport international in zona de sud a Capitalei. “Tot astazi, de ziua Bucurestiului, trebuie sa fac un alt anunt important. Nu este o gluma, ci un lucru cat se poate de serios. Impreuna…

- Droguri și destrabalare cat cuprinde! Un cont cu numele Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, a fost creat pe rețeaua Facebook, pentru a arata, o data in plus, ce stil de viața avea. Pagina prezinta filmari cu tanarul, iubita lui (care este fiica unui consilier superior la Primaria…

- Douazeci de batrani au fost descoperiți intr-un azil clandestin din sectorul 5 al Capitalei, de echipele de control conduse de primarul Cristian Popescu Piedone și prefectul Bucureștiului, Diana Artene. Condițiile din caminul care nu avea autorizație de funcționare erau groaznice. Primarul Cristian…

- „Primaria Sectorului 4 respinge public incercarea Primarului General al Capitalei de a-și asuma nemeritat efectuarea lucrarilor de refacere a Pasajului Unirii” – suna mesajul transmis de catre reprezentanții primariei conduse de Daniel Baluța, ca urmare a recentelor declarații pe care le-a facut Nicușor…