- Zeci de mesaje de încurajare, din întreaga tara, au fost transmise, luni seara, prin intermediul Facebook, copilului din satul Livezi care a suferit arsuri dupa ce a încercat sa îsi salveze bunicii din incendiul care le cuprinsese locuinta,…

- Un adolescent de 18 ani, absolvent al Colegiului National „Mircea cel Batran” din Constanta, si mama acestuia, cadru didactic, au fost vineri gasiti morti in apartamentul in care locuiau. Polițiștii constanțeni au deschis o ancheta dupa ce cei doi au fost gasiți decedați. Potrivit anchetatorilor, cei…

- Anghel Iordanescu, fost jucator și antrenor la Steaua, a comentat situația de la CSA Steaua și a criticat proiectul MApN. GSP.ro a scris ca Steaua nu a intreprins pana in acest moment niciun demers pentru a-și schimba structura juridica și pentru a respecta regulamentul FRF, dar și Legea Sportului,…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, in data de 02 iunie a.c., ora 10.54, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea Copalnic Manaștur doi copii prezinta probleme respiratorii severe. In urma deplasarii la fața locului a polițiștilor…