- Incendiu devastator in Vaslui. O femeie a murit arsa de vie in propria casa, dupa ce locuința a fost cuprinsa de flacari. Aceasta nu a avut nicio șansa sa se salveze, iar trupul ei carbonizat a fost gasit de pompieri. Au fost scene de coșmar intr-un sat din Vaslui, in urma cu cateva ore.

- Bebelusul aruncat de mama de la etajul trei, dupa ce apartamentul in care erau a luat foc, nu a supravietuit. Copilul a murit la spitalul din Iasi. Intre timp, apar detalii cutremuratoare care contureaza filmul unei tragedii anuntate. Tatal tinerei, politist, ar fi stiut ca traia un calvar alaturi de…

- Un bebeluș de cinci luni a murit dupa ce a fost aruncat pe geam de mama sa din apartamentul in care locuiau, in Iași. Locuința a fost cuprinsa de flacari. Potrivit money.ro , in incercarea de a-si salva copilul, femeia, care este medic rezident, a trecut prin foc, a imbracat bebelușul de cinci luni…

- Un incendiu a izbucnit, dupa-amiaza, intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Iasi. Cincisprezece locatari au iesit singuri din imobil, alte zece persoane fiind evacuate de pompieri. O femeie si fiul sau de circa cinci luni au fost preluati in stare grava de ambulante si transportati…

- Scene șocante au avut loc, de curand, in Iasi, dupa ce un apartament de pe aleea Decebal a luat foc. In urma flacarilor puternice, o femeie si-a luat copilasul de doar 6 luni in brate si, cu bebelusul la piept, a sarit de la etajul 3, potrivit informatiilor oferite de ISU Iasi. In urma primelor cercetari,…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Capitala, dr. Simin Aysel Florescu, a afirmat, in legatura cu bebesul de sapte luni, care a murit de rujeola, ca este ingrozitor ca se mai poate intampla asa ceva, un deces din cauza unei boli perfect vaccinabile. Ea a precizat ca acest lucru…

- Pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu care a cuprins o locuința și o parte din acoperișul acesteia, in orașul Rișcani, salvand o butelie de gaz din flacari și prevenind astfel o posibila explozie.

