Un actor din "Harry Potter" si "How to Get Away with Murder" vine, in premiera in Romania, la Comic Con Arena Nationala.

Alfred Enoch, cunoscut publicului larg din serialul "How to Get Away with Murder", unde l-a jucat pe Wes Gibbins, unul dintre protagonistii seriei, dar si din universul "Harry Potter", unde, de la o varsta frageda l-a interpretat pe Dean Thomas, va fi prezent in Romania, la Comic Con Arena Nationala (1-3 septembrie), cel mai mare eveniment dedicat pasionatilor de filme, seriale, jocuri, benzi desenate, cosplay, conform News.ro.

