- Lotul 2 de pe Sectorul Sud al Inelului de Centura a Capitalei, Vidra-Bragadiru, ar putea fi deschis circulației pana la finalul acestui an. Aceasta este concluzia verificarilor facute, miercuri, pe șantiere, de președintele Consililui Județean Ilfov, Hubert Thuma, alaturi de ministrul Transporturilor…

- Pasionații de infrastructura au dat publicitații o filmare realizata in zona viitorului pod peste raul Trotuș construit de firmele lui Dorinel Umbrarescu. Podul va fi situat la sud de orașul Adjud și face parte din lotul 2 al autostrazii Focșani-Bacau. In partea a doua a filmarii, se observa nordul…

- Un nou caz de furt de carburant a fost inregistrat recent in Romania, iar de data aceasta protagonistul este un șofer care lucra pe șantierul AKTOR de pe Autostrada de Centura a Capitalei – A0. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 21:30, cand Negrila George, in varsta de 56 de ani, din mun.…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a dezvaluit ca zona cea mai nordica a A0 va fi data in circulație in luna noiembrie 2023 și a spus ce se intampla cu restul lotului UMB. In luna noiembrie va fi gata o porțiune din Autostrada A0, segmentul nordic, conform informațiilor prezentate de Cristian Pistol,…

- Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat soluția gasita cu oficialii de la Ministerul Transporturilor pentru continuitatea circulației pe strada Codrului, din Corbeanca. ”Impreuna cu Directorul General al CNAIR, Cristian Pistol, și secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel…

- Momentul EXPLOZIEI de la Calimanești. S-a format o bila de foc, exact ca la Crevedia - VIDEO Ora 1:20. In noaptea de 20 spre 21 septembrie, o explozie la magistrala de gaz din apropierea localitații Calimești, din județul Vrancea omoara patru muncitori care lucrau la un segment dintre Bacau și Focșani…

- Rezultatele primei etape a anchetei desfașurate in urma tragicului incident de miercuri spre joi, in care patru persoane au murit și alte cinci au fost ranite, in urma unei explozii puternice pe șantierul autostrazii A7, dezvaluie detalii importante privind adancimea redusa la care se afla conducta…