- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat noi imagini video surprinse astazi pe șantierul Autostrazii A7, Bacau – Pașcani, Lot 2, Trifești – Gheraești. Imaginile sunt din zona Simionești – Pildești (județul Neamț), unde se lucreaza la stabilizare umpluturi de pamant, potrivit celor…

- ”Saptamana aceasta lucrurile s-au aliniat pentru judetul Suceava. Astazi am avut mai multe discutii cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, despre A7 si, in dupa-amiaza aceasta, m-a anuntat ca a semnat indicatorii tehnico-economici pentru Pascani – Suceava. O autostrada enorm de mult asteptata de suceveni,…

- Romanii vor zbura gratis spre spațiul Schengen incepand cu 1 aprilie – cum se pot rezerva locuri in avioane Pentru a sarbatori evenimentul istoric de intrare a Romaniei in spațiul european de libera circulație Schengen, un grup de mari investitori romani, majoritate frați ((doi cate doi) din Moldova,…

- Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, in cadrul vizitei la santierul de infrastructura rutiera pentru Lotul 2 Domnesti Targ – Racaciuni din Autostrada A7, in zona localitatii Adjud, ca Autostrada Moldoveitr este cel mai important obiectiv de infrastructura al tarii in momentul de fata,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, considera ca anul acesta ar putea sa inceapa lucrarile la primele autostrazi din județ. Gheorghe Flutur a precizat ca din aproape in aproape, proiectul Autostrazii A7 Pașcani - Suceava - Siret prinde contur. „Consiliul ...