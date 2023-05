Stiri pe aceeasi tema

- UMB a intrat in forța pe lotul 1 (Saucești – Trifești) din Autostrada A7 Bacau – Pașcani. Pasionatul de filmari aeriene Spiri Drone a prezentat noi imagini in dreptul locațitații Filipești, Bacau. Dupa cum se observa, se lucreaza la teresamentul autostrazii in dreptul drumului național 2. Asocierea…

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu au inceput lucrul și pe lotul Saucești-Trifești din sectorul Bacau-Pașcani al Autostrazii A7 Moldova. Roman TV a publicat imagini cu utilajele constructorului bacauan pe șantier. Pentru cei 30,3 km ai lotului 1 al sectorului de autostrada Bacau-Pașcani (Saucești-Trifești),…

- Fermierii din judetul Bacau le dau batai de cap constructorilor care se ocupa de executarea lucrarilor la sectorul de autostrada Bacau – Pascani. Astfel, șapte agricultori au solicitat decalarea inceperii lucrarilor, astfel incat sa poata sa recolteze culturile insamantate pe cele peste 172 hectare.…

- Sapte fermieri din judetul Bacau care administreaza suprafete agricole supuse exproprierii, in vederea executarii lucrarilor la sectorul de autostrada Bacau - Pascani, au solicitat decalarea inceperii lucrarilor, astfel incat sa poata fi recoltate culturile insamantate pe cele peste 172 hectare. Prefectul…

- Secțiunea de autostrada Bacau - Pașcani, parte din așa numita Autostrada a Moldovei, are o lungime totala de 77 de kilometri. Este imparțita in 3 loturi: Saucești - Trifești, Trifești - Gheraești/Mircești și Mircești - Pașcani. Acum, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca a fost emisa…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat ca lucrarile pe Drumul Expres Galati – Braila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul roman a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila).…

- Antreprenorul obiectivului de investiții “Autostrada A1 Lugoj –Deva, Lot 2: km 27+620 – km 56+220, Secțiunea E și finalizare Secțiunea D” a inceput investigațiile geotehnice pe teren. „Reamintim ca in luna octombrie 2022 a fost semnat contractul cu asocierea S.C. Spedition UMB S.R.L.…

- CNAIR a desemnat castigatorul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al primului lot din viitorul drum de mare viteza Filiași-Lugoj.Luni, 13.02.2023, dupa finalizarea procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a desemnat castigatorul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, pentru lotul 1, Filiași-Drobeta…