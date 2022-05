Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a indemnat, joi, la calm, vorbind despre „discuțiile care nu se mai termina cu inflația și exagerarile”, spunand ca ar trebui „sa mai bem cate un ceai de tei”. Declarațiile sale vin in contextul in care inflația a ajuns in aprilie la aproape 14%, cel mai…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a facut, sambata, un apel catre cetateni, indemnandu-i la responsabilitate si sa-si gestioneze cosul zilnic "cu cumpatare", subliniind ca, in acest moment, nu e exista nicio problema de aprovizionare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Dupa ce rafturile magazinelor au fost luate cu asalt pentru ulei, ANPC le recomanda romanilor sa nu se lase manipulați. Stocurile inutile facute in case cresc cantitatea produselor care se vor strica și arunca.

- Lectiile istoriei trebuie invatate, cei vinovati de crime si abuzuri pedepsiti, iar modelele de rezistenta democratica din perioada comunista trebuie sa ne inspire actiunile, a transmis premierul Nicolae Ciuca, miercuri, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei detinutilor politici anticomunisti din…

- Filosoful Mihai Sora, cunoscut pentru implicarea sa civica, distribuie, joi seara, o lista a companiilor cu actionariat rusesc care functioneaza pe teritoriul Romaniei si isi indeamna prietenii internauti sa boicoteze aceste companii, refuzand sa cumpere produsele oferite de acestea, anunța news.ro.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca este posibil ca in cursul acestui an sa fie mariri de venituri pentru absolut toți romanii, asta pentru ca se dorește combaterea efectelor inflației. ”Este posibil sa avem o creștere la toate veniturile și cand spun toate veniturile spun bugetari,…

- Fostul premier Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului Romaniei, vrea sa vina cu soluții pentru creșterea salariilor in Romania. Potrivit lui Cițu, reducerea CAS este cea mai buna soluție. Liderul PNL Florin Citu a postat, duminica, un mesaj pe Instagram, in care prezinta solutii pentru a creste…

- VIDEO| Albaiulianul Alexandru Pargaru, „purificare” eșuata la Romanii au Talent. Bobonete: „Ma, cu ce i-am greșit eu” VIDEO| Albaiulianul Alexandru Pargaru, „purificare” eșuata la Romanii au Talent. Bobonete: „Ma, cu ce i-am greșit eu” Albaiulianul Alexandru Pargaru a fost unul dintre concurenți care…