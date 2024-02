Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, nu a fost prezent in Giulești la meciul cu Oțelul, din runda #24 a Superligii. E o premiera pentru actuala stagiune. Dan și Diana Șucu sunt nelipsiți din loja arenei giuleștene. Pana astazi nu ratasera niciun meci. Daca finanțatorul a lipsit, nume importante au s-au…

- Rapid nu a renunțat la lupta pentru supremație in SuperLiga, chiar daca se afla la o distanța de 11 puncte fața de liderul FCSB. Giuleștenii pregatesc inca un transfer, un mijlocaș defensiv de la Slavia Praga.

- Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a dezvaluit la GSP Live ca meciul cu Oțelul, din runda cu numarul 24, va insemna revenirea in lot a lui Claudiu Petrila. Transferat in vara de la CFR Cluj, Petrila (extrema stanga, 23 de ani) a avut un parcurs excelent in Giulești, reușind 4 goluri și 6 assisturi.…

- O incaierare generala a avut loc in finalul primei reprize din Rapid - Westerlo, scor 2-3, meci amical disputat in cantonamentul giuleștenilor din Antalya. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor echipelor…

- Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a confirmat informația aparuta in decursul zilei de joi, potrivit careia giuleștenii se vor desparți de mijlocașul ofensiv Borja Valle (31 de ani). Borja Valle s-a intorș in SuperLiga vara trecuta, dupa desparțirea de spaniloii de la Cartagena. Ibericul a imbracat…

- Dupa o perioada foarte buna, cu 13 meciuri fara infrangere in toate competițiile, Rapid a intrat in criza: 5 partide fara victorie. Iar italianul Cristiano Bergodi ar putea fi demis. In locul sau ar putea ajunge Marius Maladarșanu. Numit in vara pe banca Rapidului, dupa plecarea lui Adrian Mutu, Cristiano…

- Rapid se afla intr-un moment greu in Superliga (4 meciuri fara victorie), iar conducerea a avut un mesaj pentru jucatorii. La conferința de la finalul meciului cu FC Voluntari, 1-2, antrenorul Cristiano Bergodi a dezvaluit ca președintele Daniel Niculae și acționarul minoritar Victor Angelescu au venit…

- Acționarul majoritar al Rapidului, Dan Șucu, se așteapta ca trupa din Giulești sa faca un meci bun contra celor de la FCSB, in capul de afiș al rundei cu numarul 15 din Superliga, in ciuda faptului ca alb-vișiniii nu se pot baza pe mai mulți fotbaliști de baza, precum Albion Rrahmani, Claudiu Petrila…