- Rapid are un an extraordinar și are speranțe la titlu, dupa un sezon regulat in care a bifat o performanța unica in istorie. E pentru prima data cand iși invinge de fiecare data ambele rivale, FCSB și Dinamo. Numit pe banca Rapidului in aceasta vara, italianul Cristiano Bergodi a reușit o performanța…

- Rapid a zdrobit-o pe FCSB, scor 4-0, in ultima runda a sezonului regulat din Superliga. Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, spune este una dintre cele mai frumoase victorii din cariera. Victoria din derby-ul cu FCSB a adus un entuziasm aparte in tabara Rapidului. Cristiano Bergodi este increzator…

- Rapid - UTA 4-1. Partida a fost umbrita de un conflict care a avut loc inainte de victoria giuleștenilor. Fanii Stelei, infrațiți cu cei ai aradenilor, s-au luat la bataie cu suporterii Rapidului. Au aparut primele imagini cu conflictul sangeros din Giulești. Jandarmeria a transmis ca 4 persoane au…

- Dan Șucu, Victor Angelescu și Daniel Niculae, oamenii care conduc Rapidul, au fost in tribune la Voluntari - UTA 0-1. A doua zi dupa victoria Rapidului cu Hermannstadt, 2-0 in Giulești, Șucu a fost la un alt meci din Superliga. A profitat ca acesta s-a jucat la Voluntari și a mers alaturi de colegii…

- Cristiano Bergodi (59 de ani) a prefațat meciul pe care Rapid il disputa in compania Oțelului, sambata, de la ora 20:00, in cadrul rundei cu numarul 24 din Superliga. Antrenorul giuleștenilor refuza sa iși faca socoteli pentru play-off. Rapid este la 11 puncte in spatele liderului FCSB, dar Cristiano…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo din runda cu numarul 23 a Superligii, scor 2-1. Marian Aioani (24 de ani) s-a declarat incantat de atmosfera gasita in Giulești. Rapid n-a avut galeria pe Arena Naționala, dar peste 3.000 de spectatori au cantat pe stadionul din Giulești. Dupa fluierul care a consimțit…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, și-a propus ca alb-vișiniii sa reduca ecartul fața de FCSB pana la finalul sezonului regulat și iși dorește ca problemele din defensiva sa fie rezolvate incepand cu derby-ul contra celor de la Dinamo. Dinamo - Rapid se joaca azi, de la 20:00, in runda…

- Catalin Cirjan (21 de ani), mijlocașul Rapidului, a declarat ca și-ar fi dorit sa primeasca mai multe șanse din partea antrenorului Cristiano Bergodi (59 de ani). Sosit in Giulești vara trecuta, Catalin Cirjan a jucat 18 meciuri pentru Rapid pana in acest moment, 16 in Superliga și doua in Cupa Romaniei.…