REVELION 2023 în lume. Primele țări care au trecut în Noul An

Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sunt primii care au intrat deja în noul an. La ora 12.00 (ora Moldovei), focurile de artificii au anunțat intrarea în Noul An pentru aceste insule, cunoscute pe glob și sub denumirea de Insula Crăciunului. [citeste mai departe]