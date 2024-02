Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut, vineri, o intrevedere cu Asistentul Secretarului General ONU pentru Europa, Asia Centrala si Americi, Miroslav Jenca, context in care a subliniat ca Romania va asigura, in continuare, culoare sigure de export pentru cerealele ucrainene.Potrivit…

- Se lanseaza programul rabla pentru sobe. Peste 3, 5 milioane de romani care se incalzesc cu lemne vor beneficia de finanțare Se lanseaza programul rabla pentru sobe. Un program pentru romanii care locuiesc la case va fi lansat de Ministerul mediului, apelor și padurilor. Este vorba despre o finanțare…

- Școala de șoferi gratis, pentru o categorie de romani. Cine poate beneficia, condiții și cum se fac inscrieri O categorie de romani poate beneficia de școala de șoferi gratuita. Oportunitatea este oferita in anumite condiții. Aceasta se adreseaza tinerilor. Este vorba despre Programul ”Permis pentru…

- In luna decembrie, comparativ cu luna noiembrie, OMS a inregistrat o creștere cu 42% a numarului spitalizarilor și 10.000 de decese din cauza Covid-19. Numarul deceselor ”nu este acceptabil” chiar daca este mult mai mic comparativ cu cel raportat in varful pandemiei, a declarat, miercuri, directorul…

- Aproape 2.000 de tineri romani vor putea sa calatoreasca gratuit in Europa in principal cu trenul, in perioada martie 2024-mai 2025, folosind permisele DiscoverEU. Concret, este vorba de 1974 de tineri romani care s-au inscris in acest program in cadrul rundei de inscrieri DiscoverEU din luna octombrie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca in anul 2024 Romania va avea o crestere economica de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeana. El a mentionat ca 2024 va fi „anul investitiilor”, avand in vedere ca a fost alocata „o suma record” de 120 de miliarde de…

- Solstitiul de iarna este unul dintre cele patru mari momente astronomice ale anului. Solstitiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta si noaptea cea mai lunga. Ca in fiecare an, acesta are loc pe 21 decembrie. Astfel, pe 21 decembrie se va inregistra cea mai scurta zi din an – 8 ore si 50 minute,…

- Comisia Europeana a elaborat planuri de crestere a investitiilor in retelele electrice, inclusiv zeci de proiecte alocate pentru acces prioritar la permise si finantare UE, arata un proiect de document vazut de Reuters.Europa va trebui sa investeasca 584 de miliarde de euro pentru a-si moderniza…