Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Pe retelele sociale au inceput sa apara fotografii din interiorul scolii din Makiivka, in estul Ucrainei, folosita pe post de cazarma pentru sute de militari rusi. Din imagini reiese ca soldatii organizasera o petrecere de Anul Nou in salile scolii si se distrau cu putin timp inainte ca scoala sa fie…

- Pe rețelele sociale au inceput sa apara fotografii din interiorul școlii din Makiivka, in estul Ucrainei, folosita pe post de cazarma pentru sute de militari ruși. Din imagini reiese ca soldații organizasera o petrecere de Anul Nou in salile școlii și se distrau cu puțin timp inainte ca școala sa fie…

- Potrivit unei interceptari a informațiilor ucrainene, un ocupant rus ii spune soției sale ca autoritațile ruse nu recunosc adevarul cu privire la atacul de la Makiivka, unde ar fi murit 600 de soldați.

- Ucraina profita de cea mai mortala lovitura impotriva soldatilor rusi de pana acum in razboi pentru a avertiza inamicul ca nu este in siguranta in bazele din spatele liniilor de front, in timp ce rusii se intorc impotriva comandantilor lor din cauza amplorii atacului cu rachete impotriva unei cladiri…

- Rusia sustine ca atacul ucrainean cu rachete HIMARS care a ucis cel putin 89 de soldati rusi la Makiivka, in Donetk, a avut loc pentru ca soldatii isi foloseau telefoanele mobile in noaptea de Anul Nou, scrie Reuters. Folosirea de catre soldati a telefoanelor care sunt interzise a permis inamicului…

- Luni dimineața, 7 noiembrie, mai multe explozii au izbucnit in orașul Donețk ocupat de ruși. Alexei Kulemzin, guvernatorul pro-rus al centrului regional, a anunțat acest lucru pe canalul sau Telegram.El susține ca centrul regional ar fi intrat sub bombardament, in urma caruia cladirea administrației…

- Luni dimineața, 7 noiembrie, mai multe explozii au izbucnit in orașul Donețk ocupat de ruși. Alexei Kulemzin, guvernatorul pro-rus al centrului regional, a anunțat acest lucru pe canalul sau Telegram.El susține ca centrul regional ar fi intrat sub bombardament, in urma caruia cladirea administrației…