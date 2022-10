Ultimul fruct care se coace în România. Oamenii îl culeg în luna noiembrie. Frigul îl face mai gustos Ultimul fruct care se coace in Romania. Oamenii il culeg in luna noiembrie. Frigul il face mai gustos. Nu mulți știu, dar gutuile sunt fructele care se recolteaza cel mai tarziu in Romania. Motivele? Nu numai ca fructele rezista la temperaturi foarte scazute, dar chiar devin mai gustoase pe masura ce vremea se racește. Recoltarea gutuilor poate incepe in luna septembrie și poate sa țina pana in noiembrie, in funcție de sol și de soiul gutuilor. Unele fructe se coc mai greu și, chiar daca pare ca temperaturile scazute le afecteaza, lucrurile stau, de fapt, invers. Frigul le ajuta sa devina mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Oamenii au cumparat mai putine telefoane, dar mai scumpe. In primele opt luni ale acestui an, fata de ianuarie – august 2021, dinamica pietei locale de profil a fost similara: numarul telefoanelor a scazut cu 1-2%, in schimb valoarea vanzarilor a urcat cu 10-15%. (…)Cred ca pana la finele acestui an…

- Lavinia Miloșovici ramane un nume elogiat in lumea sportului pentru performanța de a lua ultimul 10 din istoria gimnasticii mondiale. Luna acesta, ceea mai valoroasa gimansta a anilor ’90 implinește 46 de ani și traiește bucuria de a avea o familie frumoasa. Chiar și afacerea sa este legata tot de baieții…

- Saptamana aceasta, ieri, am aprobat Planul de iarna, intocmit de toti cei care isi desfasoara activitatea si sunt responsabili de sectorul energetic din Romania. Am stabilit ca saptamana viitoare sa avem intalnirea cu comandamentul de iarna. Pentru prima data, la inceputul lunii septembrie, avem acest…

- Incalzirea cu lemne nu ar fi trebuit sa stea niciodata la temelia strategiei energetice a Uniunii Europene. Dar in prezent, pe masura ce criza din energie ia amploare, in contextul reducerii livrarilor de gaz din Rusia, tot mai multe paduri seculare de pe continent sunt taiate, atrage atenția The New…

- Fructele sunt cel mai des utilizate pentru prepararea deserturilor, dar unele dintre ele pot fi folosite cu succes in feluri de mancare. Gutuile sunt astfel de fructe, iar partea cea mai buna este ca rețeta pentru mancarea de gutui este extrem de simpla.

- ”Tara noastra are parte de o larga sustinere din partea SUA. Astazi am avut o serie de intalniri de lucru cu mai multi membri ai Departamentului de Stat. M-am intalnit cu C.S. Eliot Kang – Assistant Secretary – Bureau of International Security and Nonproliferation – Department of State. Experienta lui…

- Iuliana Beregoi se bucura de un succes imens la public. Tanara de 18 ani este idolul Generației Z din Romania și are milioane de fani in toate colțurile țarii. Deși mulți ar crede ca in spatele ei se afla o armata de oameni, adevarul e ca persoanele care au ajutat-o sa cunoasca succesul sunt cei […]…

- Scopul acestei schimbari este acela de a folosi cat mai mult posibil lumina solara, insa anumiți experți susțin ca „datul ceasului” poate avea consecințe devastatoare din punct de vedere al sanatații pe termen lung. Revenirea la ora de iarna se va face la data de 30 octombrie 2022, duminica, atunci…