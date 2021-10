Ultimul bilanț al inundațiilor din China: 15 morți și 3 dispăruți Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata și 3 sunt date disparute în urma inundatiilor din nordul Chinei, însa majoritatea minelor de carbune care au fost închise din cauza inundatiilor si-au reluat activitatea, a declarat marti un oficial local, relateaza AFP și Global Times.



Shanxi, o provincie în general ferita de ploi abundente, a primit saptamâna trecuta, pe parcusul a cinci zile, o cantitate de precipitatii de trei ori mai mare decât media pentru întreaga luna octombrie.



"Cincisprezece persoane au murit ca urmare a dezastrului…

Sursa articol: hotnews.ro

